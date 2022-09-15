В Новосибирске на улице Кирова установили часы, похожие на Биг-Бен

В Новосибирске на улице Кирова появились уличные часы. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

В Новосибирске на улице Кирова установили новый арт-объект: шестиметровые уличные часы, которые напоминают лондонский Биг-Бен. Их хорошо видно с улиц Кирова, Сакко и Ванцетти, и среди горожан они уже завоевали популярность.

Часы фотографируют многие прохожие, кто-то даже пытается сделать с ними селфи, однако подойти вплотную к объекту пока нельзя. Он находится на территории еще строящегося жилого комплекса, поэтому огорожен сеткой.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала, что в городе появился еще один необычный памятник — скульптура мастера Йоды из саги «Звездные войны».

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