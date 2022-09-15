Депутаты предложили правительству расторгнуть концессию по поликлиникам в Новосибирске

Депутаты предложили в дальнейшем строить медицинские и образовательные объекты исключительно за счет средств областного бюджета. Фото: ГК "ВИС"

Депутаты Заксобрания Новосибирской области предложили региональному правительству отказаться от строительства оставшихся четырех из семи «концессионных» поликлиник. По их мнению, без концессии работы обойдутся дешевле. Кроме того, депутаты предложили в дальнейшем строить медицинские и образовательные объекты исключительно за счет средств областного бюджета.

— Есть смысл отказаться от концессии по четырем поликлиникам, которые еще не начаты. Их нужно строить за бюджетные деньги. Это будет дешевле. И контроль совершенно другой. И это будет, я уверен, правильно, — предложил заместитель председателя комитета Вадим Агеенко.

Во время заседания депутаты провели собственные расчёты стоимости строительства поликлиник по концессиям и за региональные средства. В итоге они пришли к выводу, что строительство оставшихся четырех поликлиник обойдется области в 12 миллиардов рублей. В эту сумму, по мнению депутатов, можно уложиться даже с учетом удорожания стройматериалов на 30%. Если же строительство будет идти по концессии, то расходы возрастут в два раза — до 28,702 миллиардов рублей.

— Предлагаю поднять вопрос о расторжении концессии в части строительства четырех поликлиник и провести повторную экспертизу по трем строящимся. И по качеству строительства вопросов много, и по объемам. Сумма должна быть изменена в меньшую сторону, — заявил депутат Вячеслав Илюхин.

Напомним, с момента заключения концессионного договора стоимость строительства поликлиник выросло в несколько раз. Кроме того, подрядчик не раз срывал сроки. По договору, медучреждения должны были сдать в августе этого года. Однако сейчас подрядчик говорит, что строительство будет завершено только в 2024 году.

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