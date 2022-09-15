В Новосибирской области у мужчины в багажнике нашли два кило марихуаны

В Новосибирской области полицейские задержали мужчину с двумя килограммами марихуаны. Фото: УТ МВД по СФО

В Новосибирской области полицейские задержали мужчину с двумя килограммами марихуаны. Мужчина утверждал, что продавать ее не собирался и держал для себя.

— На станции Инская транспортные полицейские задержали подозреваемого в хранении крупной партии наркотиков. При досмотре его автомобиля в багажнике нашли два пакета с растительным веществом весом в 2 килограмма. Как оказалось позже, это была марихуана. Сам задержанный пояснил, что наркотик он хранил для личного употребления, — сообщили в УТ МВД по СФО.

Против 40-летнего ранее неоднократно судимого мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное изготовление и хранение наркотиков в крупном размере». Ему грозит до 10 лет колонии.

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