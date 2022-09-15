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Общество15 сентября 2022 10:50

Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» выразила соболезнования близким Владимира Сунгоркина

Владимир Николаевич скоропостижно скончался 14 сентября
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» выразила соболезнования близким Владимира Сунгоркина.

Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» выразила соболезнования близким Владимира Сунгоркина.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» выразила соболезнования в связи со смертью главного редактора «Комсомольской Правды» Владимира Сунгоркина. Его не стало на 69-м году жизни. Владимир Николаевич скоропостижно скончался во время экспедиции в Приморье.

В ассоциации подчеркнули, что Владимир Николаевич был блестящим журналистом, талантливым медиаменеджером и неординарной личностью в отечественной журналистике.

– Именно под руководством Владимира Сунгоркина команда «Комсомольской Правды» подняла газету на недосягаемый уровень для всех средств массовой информации. Собственная, всегда принципиальная позиция редакции, яркие и острые, не оставляющие никого равнодушным материалы, выходящие из-под пера собранного Сунгоркиным созвездия журналистов – стали визитной карточкой вашего замечательного издания, – говорится в тексте соболезнования.

В исполнительном комитете Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» добавили, что связывают с ИД «Комсомольская Правда» множество реализованных совместных проектов. Все они напрямую затрагивают жизнь сибирских регионов. В ассоциации сообщили, что всегда чувствовали доброжелательную поддержку со стороны Владимира Николаевича и его коллег.

В Ассоциации со скорбью подчеркнули, что очень горько, когда уходят лучшие. Представители «Сибирского соглашения» выразили соболезнования единомышленникам, родным и близким Владимира Николаевича.

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