Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» выразила соболезнования близким Владимира Сунгоркина.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» выразила соболезнования в связи со смертью главного редактора «Комсомольской Правды» Владимира Сунгоркина. Его не стало на 69-м году жизни. Владимир Николаевич скоропостижно скончался во время экспедиции в Приморье.
В ассоциации подчеркнули, что Владимир Николаевич был блестящим журналистом, талантливым медиаменеджером и неординарной личностью в отечественной журналистике.
– Именно под руководством Владимира Сунгоркина команда «Комсомольской Правды» подняла газету на недосягаемый уровень для всех средств массовой информации. Собственная, всегда принципиальная позиция редакции, яркие и острые, не оставляющие никого равнодушным материалы, выходящие из-под пера собранного Сунгоркиным созвездия журналистов – стали визитной карточкой вашего замечательного издания, – говорится в тексте соболезнования.
В исполнительном комитете Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» добавили, что связывают с ИД «Комсомольская Правда» множество реализованных совместных проектов. Все они напрямую затрагивают жизнь сибирских регионов. В ассоциации сообщили, что всегда чувствовали доброжелательную поддержку со стороны Владимира Николаевича и его коллег.
В Ассоциации со скорбью подчеркнули, что очень горько, когда уходят лучшие. Представители «Сибирского соглашения» выразили соболезнования единомышленникам, родным и близким Владимира Николаевича.
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