Инвестор должен вложить в реконструкцию бань не менее 121 миллиона рублей.

В Новосибирске объявили конкурс на реконструкцию муниципальных бань, расположенных по адресам: улица Чекалина, 35а, улица Петропавловская, 5, улица Смоленская, 4, улица Гурьевская, 68, улица Первомайской, 84. Потратить инвестор должен будет не менее 121 миллиона рублей и управится за 39 месяцев с момента заключения договора — чуть больше, чем за 3 года.

— Предмет договоров — инвестиции в реконструкцию бань и приведение их в соответствующий вид, в том числе и инвестирование льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан, и приобретения сторонами договоров имущественных прав на объекты недвижимости, созданные в результате проведенной реконструкции, — сообщили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что реконструкция бань предусматривает увеличение их общей площади, что также прописано в договоре.

Напомним, что муниципальные бани закрыли еще в апреле этого года. Все они нуждались в капремонте, и власти решили приостановить их работу, пока не найдут инвесторов, которые могли бы вложиться в реконструкцию, а также в дальнейшую работу бань.

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