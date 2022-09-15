Совет депутатов Новосибирска выразил соболезнования в связи с кончиной главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина

Владимира Николаевича не стало на 69-м году жизни. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Совет депутатов города Новосибирска выразил соболезнования в связи с кончиной главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина. Напомним, Владимир Николаевич ушел из жизни на 69-м году жизни.

В Совете депутатов подчеркнули, что из жизни ушел выдающийся человек, который с большим успехом четверть века руководил ведущим печатным изданием России.

– Настоящий профессионал, опытный руководитель, прекрасный наставник и коллега. Владимир Сунгоркин помог раскрыть таланты многих ныне ведущих российских журналистов. Он всегда работал на перспективу, шёл в ногу со временем, активно развивал «Комсомольскую правду», – говорится в тексте соболезнования.

В Совете депутатов города Новосибирска добавили, что отечественную журналистику постигла огромная утрата. Представители Совета выразили соболезнования родным и близким Владимира Николаевича.

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