В горсовете Новосибирска предложили изменить закон, чтобы лишать мандатов уехавших из страны депутатов

Новосибирские депутаты готовят обращение в Госдуму. Фото: Мэрия Новосибирска.

Депутаты новосибирского горсовета подготовили обращение к Госдуме, чтобы получить возможность для лишения полномочий уехавших из страны депутатов. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердил председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев.

– Обращение было рассмотрено комиссией по местному самоуправлению. Мы предлагаем внести изменения в закон, чтобы в таком случае, когда любой депутат непрерывно находится за границей, год и более, закон дал нам возможность лишить его мандата, – сообщил КП-Новосибирск Дмитрий Асанцев.

Председатель Совета депутатов отметил, что у Сергея Бойко, который уже почти год находится за пределами России, нет даже помощников на платной основе, которые могли бы работать с населением на округе в его отсутствие. В действующем законе нет возможности лишить мандата в случае отсутствия депутата на территории страны, однако есть другой пример. Закон предписывает лишать депутата мандата, если он призван на военную или альтернативную службу, так как срок его отсутствия на избирательном округе будет год или более в случае призыва в Военно-морской флот.

– В данном случае человек уехал за границу, он еще больше удален от избирательного округа. Он не участвует ни в рабочих группах, ни в заседаниях профильных комиссий. Нам пишут люди, задают вопросы: почему мы не можем найти депутата? Не ведется личный прием граждан, депутатом не контролируется исполнение наказов, нет согласований по актам выполненных работ на территории по обращениям граждан, нет представления интересов жителей в рабочих совещаниях в администрации района и мэрии по острым проблемам округа и так далее. Мне кажется, на тот момент, когда закон писали, просто не было таких прецедентов, – считает спикер горсовета.

Профильная комиссия одобрила обращение в Государственную думу, к депутатам, представляющим Новосибирскую область в Госдуме, независимо от политической принадлежности, а также обращение в Заксобрание Новосибирской области. Депутаты горсовета рассмотрят данный вопрос на сессии 28 сентября.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что новосибирские депутаты попросили главу СКР Бастрыкина привлечь Сергея Бойко к уголовной ответственности.

В то же время еще один депутат горсовета Хельга Пирогова находится в международном розыске. Она уехала из России после возбуждения уголовного дела.

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