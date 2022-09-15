На ручье в частном секторе Новосибирска спасатели разобрали бобровую плотину. Фото: стоп-кадр.

В частном секторе Новосибирска на улице Ремонтной спасатели прочистили ручей. Там они разобрали плотину, сооруженную бобрами.

– Она сильно мешала течению воды, рискуя поднять её уровень в данном месте. Убрав крупные ветки, стволы деревьев и мусор, спасатели восстановили течение ручья, – рассказали в службе МАСС.

После того, как плотину ликвидировали, вода устремилась вниз. В связи с чем спасатели ликвидировали угрозу подтопления.

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