Водитель автобуса избежал лишения прав за травмы семилетнего мальчика в Новосибирске

Двое пассажирок получили переломы, в том числе ребенок. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске суд дал 30-летнему водителю год ограничения свободы за травмы ребенка и женщины в ДТП. Столкновение трех «Тойот» произошло вечером 25 декабря 2021 года на Димитровском мосту.

По данным ГИБДД, 30-летний водитель Toyota Mark II ехал по улице проезд Энергетиков с превышением скорости, при перестроении потерял управление и врезался в кроссовер Toyota RAV-4, тот по инерции ударил другой Toyota RAV-4. В последней машине был ребенок.

В ДТП пострадал семилетний мальчик, который находился в детском автокресле. Скорая помощь доставила ребенка в больницу с закрытым переломом берцовой кости. Это является тяжким вредом здоровью. В другом автомобиле пострадала 33-летняя пассажирка, она также получила перелом ноги.

Виновником ДТП оказался ранее не судимый 30 –летний мужчина, он признал вину и написал явку с повинной. Предлагал возместить ущерб, но родители сами заявили иск. Также водитель сам воспитывает ребенка.

- Суд назначил подсудимому 1 год ограничения свободы без лишения водительских прав. Мужчина работает водителем автобуса, и это его основной заработок. Также суд удовлетворил иск родителей о компенсации морального вреда и вреда здоровью на 200 тысяч рублей, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Ленинского района Юлия Ножевая. – Приговор в законную силу не вступил.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber