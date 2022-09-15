В Новосибирске два вора пытались уйти от погони на троллейбусе №8

Два вора пытались уйти от погони на троллейбусе №8 в Новосибирске. Фото: АБ «Гвардия»

Двое мужчин украли из магазина на улице Кирова несколько бутылок алкоголя, а затем попытались уйти от погони на троллейбусе №8. Об этом рассказали в агентстве безопасности «Гвардия».

Инцидент произошел в среду, 14 сентября. Утром в дежурную часть агентства поступил сигнал тревожной кнопки из магазина, расположенного в Октябрьском районе. На место прибыл экипаж ГБР-78. Продавцы сообщили, что двое мужчин похитили пару бутылок спиртного. Злоумышленники успели скрыться. Однако сотрудники магазина увидели, как они садились в троллейбус.

− Получив ориентировку, гвардейцы решили следовать за троллейбусом с укрывшимися в нем ворами. Погоня длилась 10 остановок, − сообщили в «Гвардии».

Воры вышли на остановке на Площади Маркса. Там-то их и схватили. Оказалось, что мужчины находятся в состоянии алкогольного опьянения. Они попытались оказать гвардейцам сопротивление.

У злоумышленников изъяли похищенное – бутылку вина и бутылку водки. За время погони правонарушители уже успели попробовать алкогольные напитки.

Мужчин передали сотрудникам полиции. Задержанные рассказали, что совершили побег из реабилитационного центра, где лечились от алкогольной зависимости.

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