В Новосибирской области водитель «Хонды» при обгоне врезался в «Шкоду»

В Новосибирском районе водитель «Хонды» при обгоне врезался в «Шкоду». Фото: Госавтоинспекция НСО
В Новосибирском районе произошло ДТП с участием двух иномарок. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.
Авария произошла в среду, 14 сентября, на третьем километре автодороги Н-2116 «Верх-Тула − Ленинское».
Водитель Honda Pilot ехал со стороны ОбьГЭСа в сторону села Ленинское. Спустя некоторое время мужчина пошел на обгон. При совершении маневра он врезался в автомобиль Scoda Fabia, который поворачивал налево в сторону улицы Янтарная.
− В результате происшествия водитель автомобиля Scoda получила различные травмы и обратилась за медицинской помощью, − сообщили в ГИБДД.
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