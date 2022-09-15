В Новосибирской области водитель «Хонды» при обгоне врезался в «Шкоду»

В Новосибирском районе водитель «Хонды» при обгоне врезался в «Шкоду». Фото: Госавтоинспекция НСО

В Новосибирском районе произошло ДТП с участием двух иномарок. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла в среду, 14 сентября, на третьем километре автодороги Н-2116 «Верх-Тула − Ленинское».

Водитель Honda Pilot ехал со стороны ОбьГЭСа в сторону села Ленинское. Спустя некоторое время мужчина пошел на обгон. При совершении маневра он врезался в автомобиль Scoda Fabia, который поворачивал налево в сторону улицы Янтарная.

− В результате происшествия водитель автомобиля Scoda получила различные травмы и обратилась за медицинской помощью, − сообщили в ГИБДД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber