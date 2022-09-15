Сибирячка приютила шарпея из Томска, которого бросили умирать на морозе

Маму шарпея с щенком выкинули в подъезд зимой. Фото: Предоставлено приютом "Дог Хаус Собачий дом" "ВКонтакте"

Новосибирский флорист Екатерина приютила девочку-шарпея из Томска, которую хозяин выкинул вместе с щенком на мороз. В декабре 2021 года волонтеры спасли короткошерстную собаку и ее детеныша в подъезде. Пристроили в первый раз, однако их вернули в приют. Вскоре щенку нашли новый дом, а вот его маму не могли пристроить. Однако потом волонтерам позвонила девушка из Новосибирска. Оказалось, у нее умерла любимая собака.

- Долгие годы Шарпей Боня была любимцем семьи, но в мае скончалась от почечной недостаточности. Я не искала другую собаку, но подруга скинула объявление о пристройстве шарпея. Мы решились и поехали за ней в Томск, – рассказала КП-Новосибирск флорист Екатерина.

Сейчас собака осваивается в новой семье.

- Девочку в приюте звали Гретта, но она почти не откликалась. Тогда попробовали кличку умершего шарпея Бони. Собаке это понравилось. Кажется, это судьба, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина. – Мы к ней особо не лезем, она тоже пока ведет себя настороженно, аккуратно.

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