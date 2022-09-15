Правительство Новосибирской области планирует развивать круизный туризм

В Новосибирской области хотят развивать круизный туризм. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Новосибирской области хотят развивать круизный туризм. Об этом сообщили в правительстве региона.

Этот вопрос подняли на заседании Госсовета по туризму. Как отметила заместитель министра экономического развития НСО Анна Павлова, регион считается крупнейшим транспортным узлом Сибири.

− В бассейне реки Обь насчитывается около 350 рек. Благодаря этому в Новосибирской области развито судоходство, парусные виды спорта, а также широко используются маломерные суда для туристских прогулок и походов, − подчеркнула Анна Павлова.

Благодаря небольшой глубине водоема в Новосибирской области развиваются такие виды активного отдыха, как яхтинг, каякинг, виндсерфинг и так далее. А еще в регионе периодически проводят различные турниры – как межрегиональные, так и международные.

Заместитель министра экономического развития НСО отметила, что необходимо решить следующие задачи – обустроить прибрежную территорию реки, укрепить берега, оборудовать порты, причальные стенки и пляжи. Также важно разобраться с проблемой, которая связана с дороговизной бензина и отсутствием заправок для судов.

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