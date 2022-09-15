Новосибирцы нашли пистолет с кобурой на территории стройки в микрорайоне «Чистая Слобода»

Новосибирцы нашли пистолет с кобурой, закопанные в землю. Фото: Новости ЧС.

Новосибирцы нашли пистолет с кобурой на территории стройки. Об этом местные жители анонимно сообщили в группе микрорайона «Чистая Слобода» в социальной сети «ВКонтакте».

– Соседи с собакой гуляли в поле за новыми домами, где трактор землю ровняет, нашли пистолет, кобуру и еще какие-то к нему сопутствующие вещи. Все лежало, присыпанное землей. Они вызвали полицию, показали, где лежит, – поделились историей жители микрорайона.

Как уточнили КП-Новосибирск в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области, в полиции проводят проверку.

– В полицию поступило сообщение об обнаружении предмета, похожего на пистолет. Предварительно, на площади проведения строительных работ. В настоящее время установлено, что предмет с сильными элементами коррозии. Проводится проверка, предмет будет направлен на экспертизу, – рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе.

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