В Новосибирске будут судить серийных воров, похищавших автомобили

В Новосибирске будут судить банду, похищавшую автомобили. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении 5-ти членов преступной группы, которая промышляла кражами машин. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области. Известно, что речь идет о злоумышленниках в возрасте от 22 до 33 лет.

– Предварительное следствие установило, что с июля по сентябрь 2021 года обвиняемые подбирали подходящие для кражи автомобили и, используя оборудование, предназначенное для бесконтактного открытия автомобилей, вскрывали и похищали их. Затем злоумышленники продавали краденый транспорт в различные города России, – уточнили в пресс-службе полиции.

Деятельность авто-воров пресекли сотрудники уголовного розыска.

Следователи установили, что злоумышленники причастны к семи кражам, 10-ти покушениям на кражи, а также к одному мошенничеству. Жертвами группы стали 18 человек. Пострадавшие – жители Новосибирска, Кемерово, Красноярска. Общая сумма причиненного ущерба составила более 12,5 млн рублей.

Полицейским удалось изъять у злоумышленников 3 машины, общая стоимость которых 2,5 млн. Их вернули владельцам.

Трех участников группы отправили в СИЗО. Один – под подпиской о невыезде, еще одному запретили совершать определенные действия. Какие именно, в полиции не уточнили.

Дело авто-воров по существу рассмотрит Кировский районный суд.

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