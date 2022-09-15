В Новосибирске два мужчины сбежали из реабилитационного центра, украли водку и скрылись на троллейбусе

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ.

Сигнал тревожной кнопки поступил в дежурную часть Агентства 14 сентября в 11.07 из магазина на улице Кирова. Прибывшему экипажу ГБР-78 продавцы рассказали о двух мужчинах, только что похитивших несколько бутылок алкоголя. Преступники успели скрыться, но сотрудники магазина видели их садящимися в троллейбус № 8 на остановке «Улица Дунайская».

Получив ориентировку, «гвардейцы» приняли решение следовать за троллейбусом с укрывшимися в нем ворами. Погоня длилась 10 остановок: бойцы Агентства Безопасности схватили злоумышленников, когда те вышли из троллейбуса на площади К. Маркса. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчины попытались оказать сотрудникам ГВАРДИИ сопротивление. Также при них было обнаружено и похищенное - бутылка вина и бутылка водки, которые они уже начали распивать.

Правонарушители были доставлены в отделение полиции. По словам самих задержанных, они сбежали из реабилитационного центра, где проходили лечение от алкогольной зависимости.