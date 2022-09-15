В деревне под Новосибирском в ДТП погиб 48-летний пассажир «ВАЗа». Фото: ГИБДД по НСО.

В четверг, 15 сентября, в деревне Нижнекаменка в Ордынском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Подробности рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

– Утром водитель 1998 года рождения за рулем «ВАЗ 21053» следовал по Советской улице в направлении паромной переправы. И у дома № 5 при невыясненных обстоятельствах съехал с дороги и врезался в бетонный блок, – уточнили в Госавтоинспекции по региону.

Авария стала фатальной для пассажира легковушки – 48-летнего мужчины. В момент ДТП он находился на переднем сидении.

Известно, что 24-летний водитель не обращался за медицинской помощью.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

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