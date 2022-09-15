Путин наградил врача-инфекциониста и еще двоих заслуженных работников из Новосибирской области

Владимир Путин наградил троих работников из Новосибирской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заслуженными работниками Российской Федерации признали троих новосибирцев. Государственные награды получили врач-инфекционист Валентина Зайцева, спортивный инструктор Валерий Красуля и начальник булочного цеха Валентина Поцелуева. Указ президента России Владимира Путина о награждении государственными наградами опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

– Присвоить почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» Зайцевой Валентине Николаевне – врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Новосибирская клиническая центральная районная больница», – указано в документе.

Валентина Зайцева работает инфекционистом в центральной больнице рабочего поселка Краснообск.

Заслуженным работником физической культуры Российской Федерации стал Валерий Красуля – инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций отдела по проведению спортивных мероприятий, студенческого и массового спорта «Дирекции спортивных мероприятий» Новосибирской области.

За заслуги в области пищевой индустрии и многолетнюю добросовестную работу почетное звание заслуженного работника пищевой индустрии Российской Федерации присвоили Валентине Поцелуевой – начальнику булочного цеха компании «Восход».

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