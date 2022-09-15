В Новосибирске с 15 сентября начался отопительный сезон. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 15 сентября, в Новосибирске официально начался отопительный сезон. Ранее постановление о старте подачи тепла подписал мэр Анатолий Локоть.

По данным мэрии, с 15 сентября тепло подключили в организациях с круглосуточным пребыванием детей, дошкольных учреждениях, больницах и поликлиниках.

– С 19 сентября отопление подадут и в иные объекты города, – уточнили в мэрии.

В некоторых многоквартирных домах Новосибирска тепло появилось еще на прошлой неделе. Его запустили, так как жители подали заявление на раннее подключение. Известно, что отопление дали жильцам малоэтажки на улице Лазарева, 22, в роддом № 1, а также в Центр помощи детям, которые остались без попечения родителей «Рассвет».

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