В Минстрое назвали дату вводу в эксплуатацию Ледовой арены в Новосибирске. Фото: Правительство НСО.

В Минстрое рассказали, когда введут в эксплуатацию Ледовую арену в Новосибирске. Ранее губернатор Андрей Травников сообщал, что первая игра в новом ЛДС состоится уже в этом году.

– Ввести объект в эксплуатацию объект намерены к 25 декабря, – сообщил «Ъ-Сибирь» Алексей Колмаков, и. о. министра строительства Новосибирской области.

По его словам, поставку части оборудования на объект из-за рубежа еще ждут. Сроки сдвинулись из-за ранее введенных санкций. Колмаков пояснил, что теперь оборудование приходится везти через три границы.

Сейчас на объекте ведут отделочные работы. Также проходит пуско-наладка уже смонтированного оборудования. Основной объем всех работ уже завершили.

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