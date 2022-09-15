В Новосибирске мать бросила ребенка в арендованной квартире перед выселением

В Новосибирске жильцы перед выселением бросили ребенка одного в квартире. Фото: Черный список Новосибирск аренда квартир.

В Новосибирске семейная пара с двумя детьми оставила ребенка одного в разгромленной квартире перед выселением. Об этом арендодатель рассказал в группе «Черный список Новосибирск аренда квартир» в социальной сети «ВКонтакте».

Полгода мужчина терпел задержки и оплату частями. Затем все же решил выселить неплатежеспособных жильцов. Накануне владелец квартиры звонил и писал арендаторам, что собирается приехать. Несмотря на это, в назначенное для выселения время дверь открыл ребенок и сказал, что мамы нет дома со вчерашнего дня.

– Со слов соседей узнал, что были постоянные толпы людей, драки, пьянки и все в этом духе. Доходило до того, что соседи приносили детям продукты. Со слов их родственников узнал, что они везде живут по 2-3 месяца, – рассказал арендодатель.

Владелец квартиры подождал арендаторов несколько часов, а затем уехал. После этого ему удалось связаться с родственниками ребенка, они забрали малыша и вещи. Жильцы оставили квартиру в ужасном состоянии.

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