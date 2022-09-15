Новосибирский театр оперы и балета откроет сезон «Царской невестой» без примадонны Вероники Джиоевой

НОВАТ откроет новый сезон без главной солистки. Фото: veronikadzhioeva.ru.

Заслуженная артистка России, солистка крупнейших театров мира Вероника Джиоева больше не будет исполнять партию Марфы в опере «Царская невеста» в НОВАТЕ. Вместо нее на сцену выйдет молодая певица Диана Белозор, вошедшая в труппу Новосибирского театра в 2021 году. Информацию об открытии сезона опубликовали на сайте НОВАТа.

Как отметил художник-постановщик спектакля Петр Окунев, постановка останется во многом исторической, но при этом будет переосмысленной. Приглашенная звезда мировой оперы Олеся Петрова исполнит партию Любаши.

Премьера «Царской невесты» Римского-Корсакова состоится в четверг, 15 сентября, в 19:00.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в апреле 2022 года НОВАТ остался без примадонны Вероники Джиоевой, которая работала в театре с 2006 года.

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