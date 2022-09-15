Ночью в Новосибирске на площади Калинина Volkswagen Polo влетел в столб и перевернулся. Фото: МАСС.
В ночь на четверг, 15 сентября, в Новосибирске на площади Калинина произошло жесткое ДТП. Там на скорости в столб врезалась иномарка. После удара машина перевернулась. На месте работали спасатели.
– Из покореженной машины Volkswagen Polo спасатели и медики достали водителя, парня 1999 года рождения. Его передали бригаде скорой помощи, – уточнили в службе спасения МАСС.
Машину перевернули на колеса и обеспечили противопожарную безопасность авто.
Известно, что иномарка восстановлению не подлежит.
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