Ночью в Новосибирске на площади Калинина Volkswagen Polo влетел в столб и перевернулся. Фото: МАСС.

В ночь на четверг, 15 сентября, в Новосибирске на площади Калинина произошло жесткое ДТП. Там на скорости в столб врезалась иномарка. После удара машина перевернулась. На месте работали спасатели.

– Из покореженной машины Volkswagen Polo спасатели и медики достали водителя, парня 1999 года рождения. Его передали бригаде скорой помощи, – уточнили в службе спасения МАСС.

Машину перевернули на колеса и обеспечили противопожарную безопасность авто.

Известно, что иномарка восстановлению не подлежит.

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