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Происшествия15 сентября 2022 3:25

В Новосибирске два пьяных автостопщика прошлись по проезжей части на Бориса Богаткова

Водители сигналили им, но парней это не остановило
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске заметили двух пьяных парней, идущих по проезжей части. Фото: стоп-кадры / АСТ-54.

В Новосибирске заметили двух пьяных парней, идущих по проезжей части. Фото: стоп-кадры / АСТ-54.

В Новосибирске двое парней вышли на дорогу и шли прямо на машины, чтобы «поймать» попутку. Как сообщили очевидцы в четверг, 15 сентября, в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел вечером в среду.

– Двое нетрезвых парней ловили автомобили прямо на проезжей части на улице Бориса Богаткова, – рассказали авторы видео.

Как заметили новосибирцы в комментариях, недавно похожий случай произошел на Плющихинском жилмассиве. Там по дороге прошлись подростки.

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