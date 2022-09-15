Мотоциклист сбил 64-летнего мужчину, который переходил дорогу в центре Новосибирска

Мотоциклист сбил мужчину на Советской. Фото: ГИБДД НСО.

В Новосибирске на улице Советской мужчина решил перейти дорогу, не дойдя до светофора. Посреди проезжей части его сбил 26-летний мотоциклист на Honda CV-400.

Как сообщили в четверг, 15 сентября, в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирской области, ДТП произошло накануне в 14:20.

64-летний пешеход получил различные травмы.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что родственники рассказали о состоянии школьника, который попал в реанимацию после наезда иномарки.

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