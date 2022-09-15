В Новосибирске спасатели спустили 83-летнюю пенсионерку с запертого балкона

В Новосибирске пожилую женщину спасли с запертого балкона. Фото: Спасатели МАСС.

В Новосибирске пожилая женщина застряла на собственном балконе на третьем этаже дома на проспекте Дзержинского. Инцидент произошел накануне в 12:30, об этом в четверг, 15 сентября, сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

– По указанному адресу выехали спасатели. У женщины не оказалось с собой ключей от квартиры, и поэтому было принято решение забраться к ней на балкон с помощью лестницы и открыть балконную дверь, – рассказали в службе.

Через полчаса после вызова спасателей пенсионерка уже была в своей квартире. Помощь врачей женщине не потребовалась.

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