Жительницу Новосибирска возмутила служба доставки, которая привезла ей таракана в пакете с продуктами.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Жительнице Новосибирска с доставкой еды в пакете принесли таракана. Об отвратительном сюрпризе девушка написала в соцсети.
– Пришлось выкидывать все, что заказали, чтобы не дай бог не завести дома новых жильцов, - поделилась сибирячка на сайте «Фламп».
Девушка добавила, что ей не удалось связать со службой поддержки.
– Прямых телефонов для связи нет, горячая линия бесконечно висит, в телеграме поддержка не отвечает, – пояснила сибирячка.
Девушка добавила, что больше не будет заказывать продукты у этой службы доставки.
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