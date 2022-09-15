Жительницу Новосибирска возмутила служба доставки, которая привезла ей таракана в пакете с продуктами. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительнице Новосибирска с доставкой еды в пакете принесли таракана. Об отвратительном сюрпризе девушка написала в соцсети.

– Пришлось выкидывать все, что заказали, чтобы не дай бог не завести дома новых жильцов, - поделилась сибирячка на сайте «Фламп».

Девушка добавила, что ей не удалось связать со службой поддержки.

– Прямых телефонов для связи нет, горячая линия бесконечно висит, в телеграме поддержка не отвечает, – пояснила сибирячка.

Девушка добавила, что больше не будет заказывать продукты у этой службы доставки.

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