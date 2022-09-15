Новосибирцы пожаловались на недельное отключение горячей воды на улице Ясный берег

Жители Ясного берега остались без горячей воды на неделю в сентябре. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске жители домов по улице Ясный берег остались без горячей воды в сентябрьские заморозки. Жалобы начали писать в официальном Telegram-канале Сибирской генерирующей компании.

– Как так вышло, что в Ленинском районе по улице Ясный берег нет горячей воды в течение 7 дней? Это нормально, так над людьми издеваться в сентябре? Авария, которую устраняют неделю? – высказались новосибирцы.

На вопрос нескольких жителей о том, когда появится горячая вода, сотрудники компании ежедневно называли новые сроки. Обещали, что воду дадут в ближайшие часы, но этого так и не произошло.

– В настоящее время наши сотрудники регулируют режим по зоне теплоснабжения ТЭЦ-2 – к сожалению, пока он недостаточный для отдельных теплосетей из-за заполнения трубопроводов в другой части зоны. В ближайшее время будут набраны перепады давления, необходимые для качественного горячего водоснабжения домов по Ясному берегу, – ответили в пресс-службе СГК на возмущения жильцов.

На данный момент, судя по комментариям местных жителей, горячую воду так и не дали.

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