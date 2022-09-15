Сибиряки пожаловались на арматуру, опасно торчащую на тропинке у станции. Фото: "Город Обь Онлайн".

В городе Обь на тропинке у станции Павино опасно торчит арматура. Местные жители переживают, что на нее напорются прохожие.

– Это тропинка с перрона путей в сторону Омского тракта. Скоро выпадет снег, что только повысит риск получить серьёзную травму на данной территории, – волнуются обчане.

Горожане обратились к ответственным службам с просьбой устранить опасный элемент. Сибиряки добавили, что в целом подход к станции требует улучшений:

– Там в принципе подхода к станции нет. Летом пыль, осенью грязь, зимой и весной сугробы и гололед, – уверены люди.

Ранее КП-Новосибирск писала о мужчине, который напоролся на арматуру, торчащую из пешеходного моста.

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