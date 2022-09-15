Пробки в Новосибирске 15 сентября 2022 года: сложно проехать по Советскому шоссе

Рассказываем про пробки в Новосибирске 15 сентября 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 18 июля 2022 года: сложно проехать по Советскому шоссе. Затруднено движение по улицам Аникина, Петухова и Бронной. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Титова, Троллейной, Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко. Заторы на проезде Энергетиков и на Октябрьском мосту.

На правом берегу затруднено движение по Никитина, Добролюбова и Кирова.

Уровень пробок на утро 15 сентября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.

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