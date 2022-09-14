Новосибирец оплатил долг в 200 тысяч, после ареста машины

Мужчина выплатил долг в 200 тысяч, после того, как приставы арестовали его машину. Фото: УФССП по НСО

В Новосибирске мужчина выплатил долг в 200 тысяч, после того, как приставы арестовали его машину. До этого возвращать долги он спешил.

— В отношении должника было возбуждено 4 исполнительных производства о взыскании задолженности на сумму более 200 тысяч рублей. В сроки для добровольного исполнения долг погашен не был. Судебные приставы выехали по адресу проживания должника, где во дворе дома наложили арест и эвакуировали его BMW Х3, — сообщили в областном УФССП.

Через несколько дней мужчина пришел в отделение, где уточнил сумму долга и вскоре ее уже оплатил.

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