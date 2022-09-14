По Новосибирску проехалась колонна военной техники

По Новосибирску проехала колонна военных автомобилей. Фото: Кадр из видео

По Новосибирску проехала колонна военных автомобилей. Ее засняли на видео очевидцы и выложили в сеть.

— По проезду Энергетиков проехалась колонна военной техники, вернувшаяся со спецоперации на Украине, их активно поприветствовали новосибирцы, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах ролика видно, что колонну встречают люди с флагами и дымовыми факелами. А другие водители приветствовали их сигналами.

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