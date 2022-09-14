Новосибирцы пожаловались на мужчину, бросающего 2-месячного щенка о землю

По словам местных, мужчина часто избивает 2-месячного щенка, кидает его о землю и регулярно закрывает на балконе на несколько суток. Фото: кадр из видео

Жители дома №92 по улице Кубовая в Новосибирске пожаловались на жесткого хозяина стаффордширского терьера по кличке Джесси. По их словам, мужчина часто избивает 2-месячного щенка, кидает его о землю и регулярно закрывает на балконе на несколько суток, объясняя такие жестокие методы воспитания желанием «натаскать» собаку.

— С хозяином Джесси выходили на связь жители дома, чтобы оценить состояния щенка, условия содержания и методы воспитания. Также была оповещена владелица квартиры, где они живут. Та поговорила с арендатором, но не особо участвует в судьбе собаки, — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «АСТ-54».

По словам местных, 13 сентября было составлено заявление участковому. Щенка готовы взять на передержку и найти добрых хозяев, оказать специализированную помощь.

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