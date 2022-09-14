«Плачет, не может слезть»: в Новосибирске женщина двое суток не может снять кошку с дерева

Кошка забралась на дерево, испугавшись собак. Фото: предоставлено героиней публикации

Жительница Новосибирска пожаловалась, что уже вторые сутки не может снять свою кошку с дерева. По словам женщины, та вывалилась из окна, а потом, испугавшись собак, забралась на дерево, а слезть так и не смогла. Службы также не спешат вызволять домашнюю любимицу из западни.

— Кошка плачет, не может слезть. Все обращения в службы остались без внимания. «Нет угрозы жизни человека, никуда не поедем, спасайте сами, как хотите», — рассказала хозяйка кошки.

По словам подписчицы, чтобы самостоятельно снять кошку, понадобится автовышка. Аренда такой техники удовольствие дорогое — около 2500 рублей за час. Причем минимальное время вызова — 4 часа.

— А что делать, если возможности потратить на автокран 10 тысяч рублей нет? К кому обращаться уже не знаем, — пожаловалась женщина.

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