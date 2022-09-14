В Новосибирске не смогли найти подрядчика на строительство школы за 1, 3 миллиарда

Старое здание школы было в аварийном состоянии. Фото: мэрия Новосибирска
В Новосибирске не смогли найти подрядчика, который занялся бы строительством нового здания для школы № 57 на улице Авиастроителей, 16. На аукцион не подали ни одной заявки.
— По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке, — сообщается на сайте Госзакупок.
В документах сообщается, что подрядчик должен был выполнить подготовительные и земляные работы, обустроить фундамент, несущие конструкции и кровлю. А также выполнить внутреннюю отделку, установить инженерные системы и так далее. Начало работ было назначено на сентябрь 2022 года, а завершить их планировалось в декабре 2024. Цена закупки — 1, 38 миллиарда рублей.
Напомним, школа 57 четыре года оставалась закрытой для учеников из-за аварийного состояния. Здание, построенное в 1939 году, снесли летом 2022.
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