В Новосибирской области на трассе загорелась фура

На трассе в Новосибирской области загорелась фура. Фото: "АСТ-54"

На трассе в Новосибирской области загорелась фура. Инцидент произошел поздно вечером в среду, 14 сентября. Случившееся засняли на видео очевидцы и выложили в сеть.

— На трассе Р-254 возле Коченёво загорелась фура, движение перекрыто, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — Информации о пострадавших не поступало.

На кадрах ролика, снятого другими автомобилистами, видно, что автомобиль полностью охватило пламя. На месте работают спецслужбы. В областном МЧС ЧП пока не прокомментировали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер