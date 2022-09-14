В Новосибирске благотворительный фонд закрыл хостел для бездомных

Причиной закрытия стала невозможность оплачивать аренду и коммунальные услуги. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске благотворительная организация «Маяк» объявила о закрытии хостела для бездомных. Причиной руководство назвало невозможность оплачивать расходы.

— Мы не можем больше оплачивать аренду, коммунальные услуги и другие нужды хостела, на частные пожертвования. За последние несколько месяцев коммунальные услуги очень сильно выросли, а частные пожертвования становятся всё меньше и меньше, — пояснил на своей странице в соцсетях «Маяк».

В организации пояснили, что до конца сентября им необходимо выплатить образовавшиеся долги за коммуналку и арену и освободить помещение. Также к концу месяца «Маяк» планирует найти новый дом для своих постояльцев.

Напомним, что из-за невозможности оплачивать счета закрылся проект для детей «Солнечный город». Однако там причиной стал коронавируса, а не сокращение пожертвований.

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