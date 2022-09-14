В Алтайском крае резко подорожала горбуша

В Алтайском крае в два раза выросли цены на горбушу.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Алтайском крае в два раза выросли цены на горбушу. Amic выяснил, почему это произошло.
Как объясняют эксперты, в 2022 году объем вылова данной рыбы уменьшился. В этом и причина подорожания горбуши.
− Сейчас оптовая цена потрошеной горбуши с головой составляет 260-280 рублей. Такая же рыба без головы стоит немного дороже, − отметил гендиректор ООО «Бийский рыбозавод» Павел Мозговой.
Однако, по словам Павла, сумасшедшего скачка он не видит. Дело в том, что в конце 2020 года рыба стоила около 300 рублей. Потом последовало падение цен. Практически целый год горбушу продавали по 155-170 рублей.
На рынке за горбушу просят не менее 360 рублей за килограмм. Прогнозов о том, когда ситуация наладится, пока нет.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер