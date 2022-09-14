В центре Новосибирска образовалась четырехкилометровая пробка

Центр Новосибирска сковала пробка, длинной почти четыре километра. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером в среду, 14 сентября, центр Новосибирска сковала пробка, длинной почти четыре километра. Заторы образовались на Красном проспекте.

Проезд по Красному проспекту затруднен в обе стороны. Пробки образовались также на улицах Гоголя, Фрунзе, Орджоникидзе, Кропоткина, Дуси Ковальчук, Нарымская и Богдана Хмельницкого.

Проехать трудно по Красному проспекту. Фото: https://yandex.ru

Не обошлось без вечерних пробок и на левом берегу. Там заторы сковали проезд Энергетиков, улицы Станционная, Котовского, Блюхера, Ватутина, Покрышкина, площадь Маркса, Немировича-Данченко и Мира.

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