В Минсельхозе Новосибирской области сообщили о высоком качестве урожая зерновых культур

В Минсельхозе НСО оценили качество собранного урожая зерновых культур.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
В Минсельхозе Новосибирской области оценили качество собранного урожая зерновых культур. Об этом пишет Infopro54 со ссылкой на министра сельского хозяйства НСО Евгения Лещенко.
В регионе уборочная кампания завершена на 2/3.
По словам министра, изначально ожидали получить 2,8 миллиона тонн зерна. Однако после доработки выйдет более трех миллионов тонн.
− Качество зерна очень высокое. Проверена треть урожая − 85% относится к третьему классу. Такого прецедента в области не было, − сообщил Евгений Лещенко на заседании аграрного комитета регионального парламента.
Он отметил, что около 6% урожая приходятся на фуражную пшеницу. Это пшеница низкого качества, предназначенная для скармливания скоту.
Остальная пшеница пригодна для переработки на муку. Не менее высокого качества урожай овса, ржи и ячменя.
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