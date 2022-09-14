В Минсельхозе Новосибирской области сообщили о высоком качестве урожая зерновых культур

В Минсельхозе НСО оценили качество собранного урожая зерновых культур. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Минсельхозе Новосибирской области оценили качество собранного урожая зерновых культур. Об этом пишет Infopro54 со ссылкой на министра сельского хозяйства НСО Евгения Лещенко.

В регионе уборочная кампания завершена на 2/3.

По словам министра, изначально ожидали получить 2,8 миллиона тонн зерна. Однако после доработки выйдет более трех миллионов тонн.

− Качество зерна очень высокое. Проверена треть урожая − 85% относится к третьему классу. Такого прецедента в области не было, − сообщил Евгений Лещенко на заседании аграрного комитета регионального парламента.

Он отметил, что около 6% урожая приходятся на фуражную пшеницу. Это пшеница низкого качества, предназначенная для скармливания скоту.

Остальная пшеница пригодна для переработки на муку. Не менее высокого качества урожай овса, ржи и ячменя.

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