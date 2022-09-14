В Новосибирске пропал 69-летний пенсионер в коричневой ветровке

В Первомайском районе Новосибирска ищут 69-летнего Валерия Вячеславовича Власова. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Первомайском районе Новосибирска ищут 69-летнего Валерия Вячеславовича Власова. Он ушел из дома в неизвестном направлении в среду, 14 сентября.

— Приметы: рост 178 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в коричневую ветровку, серые брюки и коричневые туфли.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может находиться Валерий Вячеславович или просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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