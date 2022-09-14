В Новосибирске улицу Татьяны Снежной отремонтируют за 22 миллиона

Ремонт улицы Татьяны Снежной должен завершиться к концу сентября. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Новосибирске ремонт 600-метрового участка улицы Татьяны Снежной оценили в 22 миллиона рублей. Деньги на работы пойдут из допсредств, выделенных правительством на ремонт городских дорог. По плану, дорожники должны исправить продольные и поперечные профили, нанести выравнивающий и верхний слои асфальта и поднять смотровые колодцы. Работы на участке идут круглосуточно и должны завершиться до 30 сентября.

— Благодаря допсредствам, выделенным из областного бюджета, мы можем приступить к ремонту участков дорог с высоким износом. Этот отрезок магистрали является именно таким. Дорога была построена застройщиком этого жилмассива, и время ее эксплуатации довольно большое, кроме того, здесь отсутствует профиль, а это значит, что во время таяния снега или дождей скапливается вода, которая при похолодании превращается в лед, это ведет к разрушению поверхности. После ремонта на участке дороги будет уложен полноценный асфальтобетонный слой, который позволит повысить его износостойкость и эксплуатационные качества, — сообщил мэр города Анатолий Локоть.

По его словам, есть много замечаний по состоянию дороги на улице Татьяны Снежиной. Во время выездной комиссии мэр обратил внимание на несколько таких участков. И поручил ДЭУ № 1 провести ямочный ремонт до наступления зимы.

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