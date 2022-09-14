В Новосибирске беременная женщина пожаловалась на очереди на «Почте России». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске беременная женщина пожаловалась на очереди на «Почте России». По словам сибирячки, в отделении на Красном проспекте, 159 сломался аппарат, выдающий талоны, и из-за этого скопилось много людей.

— Мы приносим клиентам извинения за неудобства. Вчера в почтовом отделении в терминале электронной очереди замялась бумага, сегодня терминал снова вышел из строя и перестал выдавать талоны. Наши специалисты уже разобрались в причинах сбоя, и утром терминал будет работать в обычном режиме, — прокомментировали КП-Новосибирск в пресс-службе «Почты России».

Сегодня клиентов обслуживают операторы в четырех окнах в порядке живой очереди. В пятом окне выдают отправления без наложенного платежа.

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