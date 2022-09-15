Дело было передано в суд. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Мужчина поджог соседский гараж после замечания. Как говорится в приговоре Венгеровского районного суда, он возвращался домой и захотел в туалет.

- Он справил нужду на колесо машины соседей, стоящую возле ограды. В этот момент вышел владелец авто, сделал замечание. Соседи поссорились. Мужчина, который не дотерпел до туалета, дошел до дома, взял там пластиковую бутылку и вернулся к соседу. Он слил с его автомобиля бензин и поджог бутылку и гараж, - написано на сайте суда.

Гараж удалось потушить.

Было возбуждено уголовное дело по статье умышленные уничтожение или повреждение имущества.

В итоге поджигателю дали условный срок.

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