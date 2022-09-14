Андрей Травников возглавил оргкомитет «Силы традиций»

На заседании организационного комитета прошла презентация наградной атрибутики.

14 сентября в Новосибирске прошло первое заседание организационного комитета международного юношеского турнира по греко-римской борьбе «Сила традиций». Оргкомитет возглавил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Сила традиций» пройдет в третий раз, в соревнованиях примут участие борцы 10 команд 2006 - 2007 годов рождения - восемь сборных федеральных округов, дополнительный состав от Сибирского федерального округа и сборная Белоруссии. «Сила традиций» - это продолжение турнира на призы Александра Карелина. «Приз Карелина» переквалифицировался в «Силу традиций» после того, как в Новосибирской области появился еще один олимпийский победитель. Александр Карелин и Роман Власов - воспитанники Виктора Кузнецова, который в этом году отмечает 60-летие тренерской деятельности.

2022 год богат на юбилейные даты. Среди них - 85-летие Новосибирской области, 70-летие дебюта сборной СССР по борьбе на Олимпийских играх, 50-летие побед на зимних Олимпийских играх в Саппоро сибиряков Виктора Маматова и Александра Тихонова, 30-летие выступления на Олимпийских играх в Барселоне, 10-летие победы Романа Власова на Олимпиаде в Лондоне.

Турнир 2022 года будет посвящен 30-летию Олимпийских игр в Барселоне, где борцы греко-римского стиля объединенной команды стали обладателями девяти наград в 10 весовых категориях: три золота, три серебра и три бронзы. Знаменосцем объединенной команды был Александр Карелин, а флаг Казахстана нес Даулет Турлыханов. Золотые медали в копилку сборной принесли Олег Кучеренко, Мнацакан Искандарян и Александр Карелин, серебряных наград удостоились Альфред Тер-Мкртчян, Сергей Мартынов и Ислам Дугучиев, бронзовые медали достались Даулету Турлыханову, Гоги Когуашвили и Сергею Демяшкевичу. Александр Игнатенко оказался в шаге от медали.

На заседании организационного комитета, который возглавил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, был представлен формат соревнований и прошла презентация наградной атрибутики. Соревнования пройдут в формате «стенка на стенку». Команды распределятся на две группы, победители групп сойдутся в финале, а команды, занявшие вторые места, выявят бронзового призера турнира. Соревнования пройдут 28 и 29 октября в 12 весовых категориях: до 42, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110, 120 килограммов.