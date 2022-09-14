Анатолий Локоть выразил соболезнование в связи с кончиной главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина

Сунгоркин скончался на 69 году жизни. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил соболезнования в связи с кончиной главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина. Его не стало на 69 году жизни.

— Долгие годы «Комсомолка» шагает рука об руку с Новосибирском, отвечает запросам читателей, всегда в курсе всех важных событий, нужд и проблем. Благодаря слаженной работе большого коллектива профессионалов, которыми четверть века умело руководил Владимир Николаевич, «Комсомольская правда» остаётся самым читаемым и любимым изданием и новосибирцев, и россиян, — сказал Анатолий Локоть.

Напомним, главного редактора «Комсомольской правды» не стало 14 сентября. Все произошло в то время, когда он поехал в очередную экспедицию в Приморском крае для того, чтобы собирать материалы по книги о Владимире Арсеньеве, который был великим первопроходцем Дальнего Востока. Сообщалось, что причиной смерти Владимира Сунгоркина стал инсульт.

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