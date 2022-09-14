В Новосибирскую область придут ночные заморозки до -5 градусов

Заморозки до -5 градусов прогнозируют в Новосибирской области в ближайшие дни.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Заморозки до -5 градусов прогнозируют в Новосибирской области в ближайшие дни. Об этом сообщили на сайте Западно-Сибирского УГМС.
Ночью в четверг, 15 сентября, при прояснениях температура воздуха упадет до отметки -5 градусов. Днем обещают 13-18 градусов, местами пройдут кратковременные дожди.
В пятницу, 16 сентября, и в субботу, 17-го, местами похолодает до -5 в ночное время. Днем воздух прогреется максимум до 18 градусов. Погода будет без осадков.
Ранее КП-Новосибирск писала, когда в городе выпадет первый снег.
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