В Калининском районе Новосибирска пройдет несколько фермерских ярмарок до середины октября

Ярмарки будут проходить до середины октября. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Калининском районе Новосибирска пройдет сразу несколько продовольственных и сельскохозяйственных ярмарок в период с 15 сентября по 16 октября. Посетители ярмарок смогут приобрести различную продукцию местных фермеров.

— 15, 16 сентября и с 19 сентября по 2 октября будет разбита ярмарка на улице Объединения, 25. Работать она будет с 10:00 до 18:00, — рассказали в администрации Калининского района. — 24, 25 сентября, а также 8, 9, 15, 16 октября с 9 утра до 3 часов дня будет работать продовольственная ярмарка между домами 26/1 и 28/1 по улице Богдана Хмельницкого.

Еще две крупные ярмарки пройдут на территории ДК имени М. Горького 30 сентября и 7 октября с 10:00 до 18:00.

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