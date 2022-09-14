Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 сентября 2022 11:07

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников наградил работников лесной отрасли

Им вручили грамоты и благодарственные письма
Анастасия ХРОМЫХ
Губернатор НСО Андрей Травников наградил работников лесной отрасли. Фото: правительство НСО

Губернатор НСО Андрей Травников наградил работников лесной отрасли. Фото: правительство НСО

Губернатор НСО Андрей Травников поздравил работников леса с профессиональным праздником. Об этом сообщили в правительстве региона.

Представителям данной отрасли вручили грамоты и благодарственные письма. Глава региона поблагодарил их за самоотверженный труд.

− К лесам нашего региона мы сегодня относимся бережно, происходит некоторая переоценка в подходах к организации работы лесного хозяйства, − отметил Андрей Травников.

Губернатор добавил, что лесоводы должны не только восстанавливать леса, но и способствовать экологическому просвещению общества, в том числе предпринимателей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber