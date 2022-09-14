Губернатор Новосибирской области Андрей Травников наградил работников лесной отрасли

Губернатор НСО Андрей Травников наградил работников лесной отрасли. Фото: правительство НСО

Губернатор НСО Андрей Травников поздравил работников леса с профессиональным праздником. Об этом сообщили в правительстве региона.

Представителям данной отрасли вручили грамоты и благодарственные письма. Глава региона поблагодарил их за самоотверженный труд.

− К лесам нашего региона мы сегодня относимся бережно, происходит некоторая переоценка в подходах к организации работы лесного хозяйства, − отметил Андрей Травников.

Губернатор добавил, что лесоводы должны не только восстанавливать леса, но и способствовать экологическому просвещению общества, в том числе предпринимателей.

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