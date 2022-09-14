Новосибирские лицеисты победили во Всемирных соревнованиях подводных роботов

Новосибирские лицеисты поразили жюри авторской прошивкой и конфигурацией моторов робота. Фото: правительство НСО

Учащиеся новосибирского лицея №22 победили во Всемирных университетских соревнованиях подводных роботов, которые проходили в Пекине. Их робот был признан одним из лучших технологических решений в сфере подводной робототехники.

— Наши ребята показали себя лучшими во всем мире. Они представили уникальных роботов с лучшей конфигурацией моторов и авторской прошивкой. Их умения — результат системной работы: при участии областных властей в образовательных организациях Новосибирской области создаются спецклассы, где ученики могут реализовать свои таланты, — прокомментировал министр образования региона Сергей Федорчук.

Победителями соревнований стала команда учащихся специализированного 11«И» класса. Участие ребята принимали дистанционно. Соревновались с новосибирскими подводными робототехниками 77 участников, среди которых были учащиеся ведущих российских, китайских и американских вузов. Однако ребятам из лицея №22 удалось всех обойти и взять Первый приз за уникальную конфигурацию моторов, авторскую прошивку, материалы и экономичность.

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